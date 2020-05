Per il mercato del 'Venerdì' c'è ancora da attendere: "Sarà assoggettato a specifica regolamentazione"

Per il mercato del 'Venerdì' c'è ancora da attendere. E' quanto emerge dall'ordinanza sindacale n° 42 del 15 maggio che, in sostanza, conferma (fino a diversa disposizione) le precedenti misure, con il grande ‘punto interrogativo’ che riguarda, appunto, il mercato settimanale.

“Alla luce del confortante andamento della situazione epidemiologica in tutto il territorio regionale, ed in particolare nella città di Foggia che registra un significativo miglioramento complessivo”, si legge nel testo dell’ordinanza, "si confermano disposizioni di cui alla precedente ordinanza sindacale n. 35 del 29/04/2020 in materia di attività commerciali e di ristorazione, fatte salve nuove ed ulteriori disposizioni governative e/o regionali direttamente ed immediatamente applicabili”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Confermate anche le misure previste dalle ordinanze relative all’apertura al pubblico della villa comunale, del cimitero e quella relativa ai mercati rionali. “Dalla presente disposizione - si legge nel testo - è escluso il mercato settimanale cosiddetto ‘del Venerdì’, che sarà assoggettato a specifica regolamentazione, previa puntuale valutazione della sussistenza delle condizioni per la riapertura dello stesso”. La validità della presente ordinanza decorre dal 18 maggio 2020 fino a nuova disposizione.