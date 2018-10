Dottorati, officina farmaceutica e convegno internazionale: le novità dello Zooprofilattico foggiano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si terrà martedì 23 ottobre alle 11 nella Biblioteca “Sala Battelli” dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata in via Manfredonia (ingresso in via del Feudo d’Ascoli) a Foggia, la conferenza stampa di presentazione dei tre dottorati di ricerca attivati dall’Izspb grazie all’accordo stipulato con le Università di Foggia, Bari e della Basilicata; dell’istituenda officina farmaceutica per la produzione di medicinali ad uso veterinario e dell’Open Session “Eu-Fmd” della “Fao” che si terrà a Borgo Egnazia (Fasano) dal 29 al 31 ottobre. All’incontro con gli organi di informazione parteciperanno il direttore generale dell’Izspb, Antonio Fasanella; il professor Nicola Decaro, delegato per l’Università di Bari; il professor Fabio Napolitano, delegato per l’Università della Basilicata; il professor Giancarlo Colelli, delegato per l’Università di Foggia.