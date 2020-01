Damiano Gelsomino è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Foggia

Il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, Damiano Gelsomino, questa mattina, è stato eletto all’unanimità presidente della Camera di Commercio territoriale.

Dopo l’elezione Gelsomino ha ringraziato la Confcommercio, gli associati, la giunta, la direzione e la struttura tecnica per il supporto e la fiducia ricevuti per il raggiungimento di questo importante incarico.

Nel discorso programmatico in apertura dei lavori di votazione, Gelsomino ha dichiarato di voler operare nel segno della continuità avendo un occhio di riguardo alla “semplificazione e diffusione dei servizi digitali che rimangono una priorità per mantenere l’Ente all’avanguardia sul tema dell’innovazione”. Non è mancato un riferimento chiaro alla volontà di fare sempre più lavoro di squadra: “la Giunta e il Consiglio camerale saranno al centro delle decisioni strategiche e con un sistema di deleghe che permetta un coinvolgimento diffuso”. Infine, il neo presidente ha annunciato la volontà di “istituire tavoli tematici con le associazioni di categoria. A cominciare dai Gal nei quali la Camera di Commercio è presente”.

In conclusione del discorso, il neo presidente della Camera di commercio ha invitato il consiglio e i presenti a partecipare alla mobilitazione Foggia libera Foggia, promossa da Libera Foggia con la presenza di don Luigi Ciotti, che si terrà questo pomeriggio alle ore 15 nel capoluogo dauno.