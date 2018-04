Croce rossa italiana: eletto il direttivo del neo Comitato di San Severo-Torremaggiore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il 25 Marzo si sono svolte le elezioni per il Direttivo del neo Comitato di Croce Rossa di San Severo-Torremaggiore. Dopo anni di attività svolti quali sedi staccate dell'ex Comitato Provinciale di Foggia, le realtà delle due citadine si sono unite dando vita ad un Comitato Locale. L'attuale Comitato conta circa duecento volontari. Garanzia e guida delle azioni del Comitato sono i sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa, che ne costituiscono lo spirito e l'etica: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità. Adottati nella 20ª Conferenza Internazionale della Croce Rossa, svoltasi a Vienna nell'ottobre del 1965, i Principi Fondamentali sono garanti dell'azione del Movimento, ma anche della C.R.I. e di ogni suo volontario e aderente. Il Direttivo eletto è così composto: Presidente - Cuccitto Paola , Vice Presidente Corroppoli dott. Leonardo, Consiglieri Matteo D'Antino, Maria Grazia Lufino e Rosa Leccisotti. "La nostra mission è basata sull'analisi delle necessità e delle vulnerabilità delle comunità che quotidianamente serviamo e sono ispirati ai nostri Principi Fondamentali e Valori Umanitari e quindi chiediamo a tutti i cittadini di avvicinarsi al nostro Comitato al fine di poter raggiungere sempre maggiori risultati e di poter fornire un sempre maggiore contributo ai bisognosi". Queste le prime parole del neo Presidente Paola Cuccitto. Potrete ottenere tutte le informazioni del caso presso le due sedi del Comitato a San Severo in Via dei Quaranta, 3 ed a Torremaggiore in Piazza Giovanni Paolo II, 1. Il Vice Presidente - Delegato alla Comunicazione Corroppoli dott. Leonardo