Consorzi di bonifica, la Regione nomina Antonio Renna nuovo commissario

La Giunta Regionale in data odierna ha deliberato di sospendere temporaneamente l'incarico dell'attuale Commissario Unico per i Consorzi di bonifica commissariati, dott. Alfredo Borzillo designando in temporanea sostituzione il dott. Antonio Renna, attualmente sub commissario per i Consorzi di bonifica commissariati.

La decisione arriva dopo l'applicazione della misura cautelare dell'interdizione per un anno dai pubblici uffici nei confronti di Borzillo, accusato di turbativa d'asta e induzione indebita a dare o promettere utilità, nell'ambito di una indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Bari.