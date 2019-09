La Puglia è da Oscar: prima anche per le spiagge, brillano due stabilimenti del Gargano

È tutta pugliese la classifica delle 'Best Italian Beach', il riconoscimento assegnato dal concorso nazionale 'Best Beach'. Si tratta degli oscar delle spiagge italiane, organizzati per la quarta edizione dall’autorevole portale di settore Mondo Balneare, che hanno visto iscriversi oltre mille stabilimenti balneari votati da oltre 150mila persone in due mesi.

Ebbene, nella categoria 'Best Italian Beach' le prime tre posizioni sono state conquistate tutte dagli stabilimenti balneari pugliesi. In vetta alla classifica c’è il lido Cala San Giovanni di Polignano a Mare – già vincitore anche lo scorso anno – che ha ottenuto ben 15.049 preferenze del pubblico. Seguono al secondo posto La Roca Solarium Beach di Manfredonia (9.488 voti) e al terzo posto la Spiaggia Azzurra di Rodi Garganico (4.575 voti).

Un ottimo piazzamento per la Puglia è stato conquistato anche nella categoria 'Best Beach Bar' dedicata agli stabilimenti balneari specializzati in miscelazioni, aperitivi, cocktail party e ristorazione di qualità. Qui il secondo posto è stato guadagnato dal Rilcado Beach di Chiatona, con 14.170 voti (dietro solo al Singita di Fregene, in Lazio, che ha vinto in questa categoria con 15.476 preferenze).

La cerimonia di premiazione

La premiazione ufficiale del concorso “Best Beach” si terrà giovedì 10 ottobre alle ore 16.30 alla fiera di settore Sun Beach & Outdoor Style di Rimini, presso la “Beach Arena” (hall B5-D5). A tutti gli undici vincitori saranno consegnate delle preziose targhe premio realizzate da Piero Bussetti, noto artigiano piemontese che crea straordinarie raffigurazioni in materiale plastico, utilizzando le tecnologie più innovative unite a un’eccellente sapienza e una grande visione estetica. Bussetti, artista e designer di Alessandria, ha creato undici pezzi unici appositamente per il concorso “Best Beach” e li ha firmati uno per uno.

Come funziona il concorso

Gli stabilimenti hanno potuto candidarsi al concorso “Best Beach” dal 20 giugno al 31 agosto: bastava inviare una foto o un video, un testo descrittivo e i propri dati. Il compito successivo era raccogliere i voti del pubblico, chiamato a esprimersi sulle categorie “Best Beach Bar”, “Best Beach Design” e “Best Italian Beach” tramite un sito dedicato (spiagge.mondobalneare.com) in cui era possibile dare un “like” ai propri lidi preferiti.

Il concorso “Best Beach” è organizzato da quattro anni da Mondo Balneare, il portale di riferimento del settore turistico balneare, in collaborazione con Italian Exhibition Group e con il patrocinio di Fiba-Confesercenti e Sib-Confcommercio.