Foggia avrà due centri di raccolta dei rifiuti, c'è il finanziamento regionale: ecco come saranno

Foggia è stata ammessa al finanziamento regionale del progetto "Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani “. Grazie a risorse per 600.000 euro sarà possibile realizzare due centri comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. La notizia la si apprende direttamente dalla pagina Facebook dell’assessore all’Ambiente, Francesco Morese.

L’intervento si inserisce nelle più ampie politiche di potenziamento dell’impiantistica sui rifiuti portate avanti dall’assessorato foggiano. Segue, infatti, i finanziamenti per la caratterizzazione delle discariche e l’individuazione proprio del capoluogo dauno quale sede di un impianto pubblico di compostaggio regionale.

“I tempi di realizzazione dei due Ccr saranno rapidi” dichiara l’assessore a Foggiatoday, “nel giro di brevissimo tempo predisporremo i relativi bandi ed avvieremo i lavori”. Un centro di raccolta sorgerà in zona periferica, a Foggia; un secondo in zona Incoronata.