Sui Monti Dauni nasce il primo 'Bed & Tree' della Puglia, casette sugli alberi nel 'Parco Avventura' di Biccari

Sarà presentato il 29 giugno a Biccari nell'ambito del festival del turismo sostenibile di 'I.T.A.C.A.', il primo Bed & Tree di Capitanata e della Puglia, piccole casette in legno 3x3 sugli alberi, ciascuna per un nucleo familiare di massimo quattro persone. "Sarà un po' come vivere in tenda" spiega Mario De Angelis, presidente dell'associazione 'Daunia Avventura', spin-off della Ecol Forest, società cooperativa agro-forestale che opera nel settore della gestione ambientale/forestale delle aree naturalistiche.

Venti posti letto per soggiorni brevi, un'offerta integrativa che si colloca all'interno del turismo esperenziale e si aggiunge ai tanti servizi già offerti dal Parco Avventura (laboratori didattici, trekking, orienteering, tiro con l'arco e musica nel bosco) che in un anno ha registrato ben 5mila presenze: "Puntiamo a farne 7mila" aggiunge De Angelis: "Si sta cercando di dare un'offerta più completa possibile in un territorio dove effettivamente c'è pochissimo rispetto al turismo di prossimità e ambientale come il nostro" aggiunge.

Lo scenario è magico, ci sono il Lago Pescara, l'unico montano della Puglia e il Monte Cornacchia, la vetta più alta della Regione, collegati da un sentiero naturalistico che dalle sponde del lago porta alla cima del monte, dalla quale, in assenza di foschia, è possibile osservare il Tavoliere e le cinte del Castello di Lucera.

In fase di progettazione c'è anche un'aula didattica per destagionalizzare le attività: "Ci sono molte scolaresche che vengono a trovarci" conferma il presidente di 'Daunia avventura', l'associazione che si compone di un team di esperti e specializzati, che punta a una maggiore conoscenza, alla promozione e alla tutela delle risorse naturali, storiche, culturali presenti nel territorio dei Monti Dauni; alla conoscenza delle risorse ambientali attraverso esperienze coinvolgenti, avventurose ed esplorative in una natura incontaminata.