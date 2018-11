Il 'venerdì pazzo' dei foggiani: incredibili sconti e buoni natalizi per chi compra durante il 'Black Friday'

Saranno 20.000 i buoni sconto che verranno distribuiti durante il Black Friday Confcommercio Foggia. È questa la vera novità che renderà lo shopping ancora più divertente.

Infatti venerdì 23 novembre a Foggia, Lucera, Cerignola, Vieste, Manfredonia e San Severo tutti i negozi che aderiscono alla terza edizione del Black Friday dell’Associazione, rilasceranno un buono sconto (del valore del 10%) da utilizzare dal primo al 31 dicembre, in vista del Natale.

Sono più di 500 i negozi del circuito BF2018 Confcommercio Foggia e i buoni sconto potranno essere utilizzati in tutte le attività delle città aderenti. I negozi saranno facilmente riconoscibili da una locandina creata proprio a supporto di questa iniziativa collegata al “venerdì nero” dei grandi acquisti.

Il Black Friday è una tradizione americana, ma che ormai ha trovato riscontro anche in Italia. Si tratta di una giornata in cui i negozi praticano delle promozioni fuori dal periodo ufficiale dei saldi. Ventiquattro ore per acquistare l’oggetto del proprio desiderio senza aspettare gennaio.

Abbigliamento uomo, donna e bambino, calzature, viaggi, estetica e benessere, ma anche ristoranti, pub, locali per un dopo cena. Sarà una vera festa di promozioni quella di venerdì 23 novembre e che invaderà i centri urbani dei principali centri della provincia di Foggia.

Per la Confcommercio si tratta di un impegno significativo che, dopo il successo dello scorso anno, ha inteso riproporre in modo ampio e articolato la manifestazione. Nel corso della giornata non mancheranno iniziative di animazione nei negozi e nelle strade coinvolte. La manifestazione infatti vede gli operatori commerciali in prima linea anche attraverso i CIV.

I negozi aderenti saranno pubblicati 72 ore prima.

Per saperne di più: pagina evento Facebook Black Friday 2018 Confcommercio Foggia

Hashtag ufficiale: #BFConfcommercio2018