Ataf aumenta il numero delle corse: dal 18 maggio i nuovi orari:

Sarà soggetto ad un potenziamento il trasporto pubblico locale di Foggia fornito da ATAF SpA, a partire da lunedì 18 maggio, in linea con le disposizioni governative di ripresa del tessuto sociale, pur nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Gli orari delle corse ATAF, infatti, saranno aumentati con la copertura a pieno regime della fascia 5.00 – 24.00. Tornano in servizio, quindi, anche le corse notturne, anche se permangono, tuttavia, alcune modifiche rispetto al consueto orario in vigore in questo periodo.

Restano confermate le misure di sicurezza attuate da ATAF con l’avvio della fase 2: distanziatori alle fermate, posti a sedere limitati sui mezzi, che garantiscano il rispetto delle distanze tra gli utenti, salita a bordo esclusivamente dalla porta centrale, che sarà aperta soltanto dopo che i passeggeri avranno completato la discesa dalla porta posteriore, e obbligo di indossare la mascherina.

A bordo dei bus sono contrassegnati i posti non utilizzabili e la salita a bordo è consentita esclusivamente ai possessori del titolo di viaggio, in modo da garantire la massima sicurezza agli operatori di esercizio. L’azienda, inoltre, procede regolarmente alla sanificazione costante dei mezzi.

Per ricevere le informazioni ufficiali e restare sempre aggiornati su ATAF, è possibile scaricare gratuitamente da smartphone, tablet o pc l’applicazione di messaggistica gratuita Telegram e iscriversi al canale ATAF Comunica, dove è possibile anche scaricare l’orario aggiornato.