Ataf all'anno zero, permessi di sosta rinnovabili solo in giorni e orari d'ufficio: piovono lamentele. "Fermi a 40 anni fa"

Ataf, fioccano lamentele alla redazione di Foggiatoday. Il tema è il rinnovo del permesso di sosta per residenti nelle aree con strisce blu. Le operazioni sono partire lo scorso 29 novembre, come da nota Ataf, suddivise per aree, ma in orari proibitivi secondo molti, dal momento che la fascia oraria è solo mattutina, dal lunedì al venerdì: orario d'ufficio per intenderci. Il che significa quantomeno prendere qualche ora di permesso dal lavoro per potersi recare nel luogo prestabilito o chiedere a qualche anima buona di sacrificarsi al posto proprio.

"E' inaccettabile - scrive G.L.- che il servizio disponga di una sola possibilità, ovvero quella di recarsi fisicamente presso gli sportelli di Piazzale Stazione, in orari impossibili per chi ha un lavoro e non ha la possibilità di prendere almeno un giorno di ferie, se non due addirittura, sia per la consegna della copia del versamento di € 25 e del permesso originale che per il ritiro dello stesso permesso con il bollino 2019". "Gli orari sono dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedi al venerdi. Non c'è altra possibilità, purtroppo. Siamo nel 2018 e quasi tutti gli enti offrono servizi online, a Foggia siamo indietro di 40 anni" lamenta un altro utenti, V.Z. "E comunque potrebbero almeno dedicare due giorni a settimana di pomeriggio per dare a tutti la possibilità di rinnovare questo "benedetto" permesso e quindi di non incorrere nella beffa, oltre al danno, delle sanzioni previste se non si rinnova per tempo, tenuto conto che le scadenze variano in base alle zone".

Contestazioni fondate e che la redazione di Foggiatoday gira all'azienda, confidando nel buonsenso.