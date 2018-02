Sull’assistenza domiciliare, dal Comune arrivano smentite: “False le voci su sospensione o riduzione del servizio”

Sul servizio di Assistenza domiciliare a Foggia, l’Amministrazione comunale stigmatizza le “notizie false diffuse nei giorni scorsi che hanno ingenerato disinformazione e false interpretazioni presso l’utenza beneficiaria del servizio, disinformazioni che non trovano alcun fondamento con l’attività dell’Amministrazione Comunale”.

“Si comunica – precisa la nota – che il Comune di Foggia eroga da sempre servizi di natura socio-sanitaria per far fronte alle problematiche dell’anziano e/o disabile e delle loro famiglie senza che tale attività abbia dato adito a situazioni di criticità e/o ritardi operativi. Nello specifico, si puntualizza che è stato possibile sino all’anno 2017 assicurare ore aggiuntive di Assistenza Domiciliare, utilizzando i fondi del Piano di Azione e Coesione (PAC), mentre l’assistenza domiciliare di base è garantita con i fondi del Piano Sociale di Zona - Annualità 2014/2017”.

“Inoltre, per assicurare ore aggiuntive di assistenza domiciliare, si è fatto ricorso all’utilizzo dei cosiddetti “voucher”, misura economica garantita dalla Regione Puglia con l’Avviso n. 1/2017, denominata ‘Buoni Servizio Anziani e Disabili’. Azioni di cui l’Amministrazione Comunale ha sempre informato e accompagnato tutti gli utenti nella formulazione delle richieste di accesso a queste misure”.

Per l’annualità 2017/2018 - in base alle domande pervenute - sono state messe a disposizione dalla Regione Puglia, attraverso i servizi domiciliari erogati dalle Ditte accreditate, 24.000 ore di Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e 24.000 ore di Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). Pertanto – conclude la nota dell’Amministrazione – il servizio non è stato oggetto di alcuna sospensione né riduzione”.