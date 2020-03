Talenti foggiani nella classifica di Forbes: Armando Occhicone tra i top 100 giovani leader del futuro

Armando Occhicone, classe ‘94, di origini di Apricena, è stato selezionato da Forbes Italia tra i cento migliori under 30 del bel Paese. In particolare, è stato menzionato nella categoria 'Law & Policy'.

Armando, dopo aver concluso gli studi negli istituti di istruzione primaria e secondaria di Apricena,si è trasferito a Roma dove ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza presso l’Università Luiss Guido Carli, alla quale è molto affezionato. In meno di quattro anni, con largo anticipo rispetto ai tempi ordinari di laurea, Armando ha concluso gli studi accademici con votazione di 110/110 cum laude e speciale menzione alla dissertazione all’età di 22 anni. Armando ha anche concluso un master in islamic banking & finance organizzato dalla International Chamber of Commerce e ha svolto una summer school in diritto internazionale presso la Universidade da Coruña.

Armando è un esempio di come l’Italia possa ancora offrire diverse opportunità ai nostri giovani talentuosi, facendo le scelte giuste e con un curriculum d’eccezione. Già da molti mesi primi della laurea, infatti, Armando ha ricevuto diverse proposte di lavoro da parte di primari studi legali d’affari italiani e internazionali. La sua scelta è poi stata BonelliErede - leader in Italia nei servizi legali e fiscali e player internazionale (grazie alle proprie sedi in Europa, Africa e Medio Oriente) – dove ha collaborato con il Dipartimento di Regolamentazione Bancaria e Assicurativa, seguendo diverse e importanti operazioni che si sono succedute negli ultimi anni sul panorama italiano.

Da settembre 2019, Armando lavora nel Dipartimento Group Legal (Corporate Affairs, Board Legal & Advice Support) di UniCredit S.p.A. – capogruppo di uno dei più grandi gruppi bancari europei – dove presta attività di supporto legale e regolamentare agli organi sociali e ai comitati endo-consiliari. Armando è anche attivo nel sociale, partecipando in qualità di mentor al programma di mentoring no-profit più grande d’Europa e nato nel 2014 dall’idea di due alumni della Harvard Business School, Mentors4u.

La nostra giovane promessa adora l’Italia e, in particolare, la sua regione d’origine, dove rientra quando gli è possibile per trascorrere del tempo con la sua famiglia oppure per coltivare le proprie idee in ambienti a lui cari che considera d’ispirazione e “motivanti”.