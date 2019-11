Affitti Foggia, al via il bando per i contributi locativi anno 2018: domande entro il 9 dicembre

Dal 20 novembre 2019, i conduttori di immobili per uso abitativo, in possesso dei requisiti previsti dal bando (https://www.comune.foggia.it/ wp-content/uploads/2019/11/ Allegato-A-Avviso-Pubblico- 2019.pdf), possono presentare domanda per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione versati nell’anno 2018. Il contributo annuale è erogato in relazione alla formazione di graduatorie e nei limiti dei fondi stanziati dalla Regione Puglia e del canone annuo di locazione.

Gli interessati, per essere ammessi alla selezione per l’inserimento nelle graduatorie degli aventi diritto, dovranno presentare domanda in carta semplice utilizzando unicamente la modulistica appositamente predisposta dal Servizio Politiche Abitative disponibile presso la sede del predetto Servizio sita in via Gramsci, n. 17 a Foggia. In alternativa potrà essere ugualmente utilizzata la modulistica estratta dal sito web: www.comune.foggia.it.

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere presentata o a mano direttamente all’Ufficio di Protocollo Generale del Comune di Foggia, sito in corso Garibaldi, n. 58; spedita a mezzo posta, con raccomandata a.r., al seguente indirizzo: Sindaco del Comune di Foggia – corso Garibaldi, n. 58 – 71121 Foggia; inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo.generale@cert. comune.foggia.it

La domanda, in qualunque modalità presentata, dovrà pervenire al Comune di Foggia, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9 dicembre 2019; farà fede il timbro a datario dell’ufficio comunale accettante (Archivio eProtocollo) in caso di spedizione cartacea ovvero, in caso di invio via PEC, l'orario di accettazione registrato nel sistema informatico del gestore della posta elettronica certificata comunale. In caso di spedizione, oltre all'indicazione del mittente, dovrà essere riportata sulla busta ovvero nell'oggetto della PEC, la seguente dicitura: “Avviso Pubblico – Contributo canone locativo 2018”.

Per informazioni in merito ai contenuti del presente Avviso ci si potrà rivolgere, a partire dalla data di pubblicazione dello stesso, agli uffici del Servizio Politiche Abitative siti in via Gramsci, n. 17 – piano terra – tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 9.00 alle 12.00. Dalla stessa data è possibile chiedere informazioni attraverso la rete internet mediante invio di apposita mail all’indirizzo: politiche.abitative@comune. foggia.it.