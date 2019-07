Adoc foggia:  “Sulla tariffazione a 28 giorni, ha diritto al rimborso anche chi ha chiuso l’utenza o cambiato operatore”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Per info, orientamento e azioni di rivalsa: Adoc Foggia, via Fiume 38c-40, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 18 “Gli operatori telefonici hanno l’obbligo, sancito dal dispositivo del Consiglio di Stato, di restituire in fattura quanto pagato in più dai consumatori a fronte della fatturazione ogni quattro settimane rispetto a quella mensile”.

A dichiararlo è Adoc Foggia. In sostanza, i consumatori hanno diritto ad essere pienamente rimborsati indipendentemente dal fatto che siano ancora clienti dell’operatore che ha modificato unilateralmente la fatturazione con cadenza a 28 giorni.

Adoc ha già inviato una formale esortazione ad AgCom per definire quanto prima modalità di rimborso adeguate in favore di quei consumatori che non siano più clienti dell’operatore artefice della fatturazione a 28 giorni, che ad oggi versano in una situazione di totale incertezza. Per info, orientamento e azioni di rivalsa: Adoc Foggia, via Fiume 38c-40, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 18