17 marzo 2018, una giornata indimenticabile: grazie Papa Francesco

Il 17 marzo 2018 è una giornata che non dimenticheremo mai e che ciascuno di noi racconterà per quello che ha visto e per le emozioni che ha provato: non c’erano solo i 40mila di San Giovanni Rotondo, ma ad accompagnare il viaggio di Papa Francesco tra i luoghi di San Pio c'erano gli occhi del mondo. E' stato un susseguiri di emozioni: dal giro in papamobile per le vie della città all’abbraccio con il santo di Pietrelcina e con la gente del Gargano, terra bella ma difficile.

La visita ai 25 bambini degenti nel reparto di Oncoematologia Pediatrica il momento più toccante. Poi le parole pronunciate durante l’omelia, “la vita cristiana non è un mi piace ma un mi dono”, che hanno spiazzato un po’ tutti ma suscitato altresì un forte momento di riflessione e di condivisione, esattamente come quando mons. Castoro ha ringraziato Bergoglio in un periodo segnato dalla fragilità della sua malattia e annunciato che la sua stole poserà sul corpo di Francesco Giorgione.

Passaggi e parole che hanno segnato il viso di ciascuno di noi, quattro ore di pace e di amore, di preghiera e di lacrime. Un viaggio breve ma intenso che ha toccato il punto più alto quando un giovane paziente si è inginocchiato davanti al Santo Padre, in segno di riconoscenza e rispetto per quella istituzione della Chiesa che porta i dolori di tutti, che non fa distinzioni, che mostra i segni della fragilità tipica dell’essere umano quando chiede persino di pregare per lui. Perché lui è uno di noi.

La visita di Papa Francesco ci ha riportati indietro nel tempo: a quel maggio dell’87, a Papa Giovanni Paolo II, o al giugno 2009 quando nella città di San Pio arrivò Papa Benedetto XVI. E ci indica la strada per gestire le nostre paure e preoccupazioni, il percorso da intraprendere per non inciampare o per rialzarsi dopo essere caduti. Il Pontefice ha portato una dose massiccia di fede e di passione cristiana, una ventata di speranza in un territorio alle prese con la povertà, le ingiustizie, la mafia, la corruzione, la vanità, il pregiudizio, l’ingordigia e la sete di potere.

Grazie Papa Francesco