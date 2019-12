Cronaca Macchia Gialla / Via Olanda

La fortuna bacia la Puglia: giocate vincenti, centrati '5' al SuperEnalotto a Stornara e Monopoli

Spicca tra le vincite, il '5' di Stornara, in provincia di Foggia, realizzato al Bar Stadio di via Iolanda 40. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 53,2 milioni di euro, premio più alto in Europa e secondo al mondo