A Foggia il 31% di sanzioni in più nel 2017. Landella: “Garantiti servizi nonostante il personale dimezzato”

“Nonostante il personale dimezzato rispetto alla pianta organica prevista, la Polizia Locale di Foggia anche per l'anno 2017 è riuscita a garantire i vari servizi previsti". È il commento del sindaco di Foggia, Franco Landella, al termine della festa di San Sebastiano, patrono dei Vigili Urbani. "Nel corso dell'anno appena passato sono state intensificate le attività in materia di sicurezza urbana, come il presidio notturno durante il fine settimana del centro storico, che in passato è stato teatro di reati di varia natura e addirittura dell'omicidio di un ragazzo, e l'intensificazione del servizio di pattugliamento e contrasto al degrado nel quartiere "Ferrovia", con la partecipazione attiva al pattugliamento interforze con Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Stiamo cercando di eliminare la percezione di insicurezza tra i residenti e gli esercenti a ridosso della stazione ferroviaria, dove è più alta la concentrazione di cittadini stranieri. Sono stati anche notificati dei Daspo urbani al terminal intermodale di piazzale Vincenzo Russo, così come previsto nel "Decreto Sicurezza", con l’allontanamento dei trasgressori in un servizio mirato aggiuntivo al fine di garantire decoro e sicurezza a coloro che sostano in attesa degli autobus. Come Amministrazione comunale siamo impegnati a trasformare i contratti di alcuni agenti da part time a full time al fine di garantire un miglior servizio del corpo della Polizia Locale”

Spiega l’assessore Claudio Amorese: “Uno dei dati più importanti riguardanti le attività della Polizia Locale per il 2017 è l’incremento del 31% delle sanzioni rilevate. Abbiamo creato un nucleo di Sicurezza Urbana in zone a rischio, come il quartiere “Ferrovia” ed il centro storico, per la prevenzione di episodio criminali, soprattutto di tipo predatorio, e la promozione della Legalità attraverso campagne di sensibilizzazione ed educazione che vengono svolte nelle scuole cittadine come il progetto “attivi e sicuri”, sul tema della sicurezza stradale e del bullismo. Mi preme sottolineare alcune operazione di una certa rilevanza che hanno riguardato gli sgomberi di immobili di pertinenza comunale e di cittadini stranieri in accampamenti abusivi, effettuati senza che si siano verificati problemi, e quelli che riguardano l’abusivismo commerciale. Operazioni che non erano più eseguite da diverso tempo. Un plauso va fatto anche a tutti gli agenti della Polizia Locale di Foggia, che in più di una circostanza hanno messo a rischio la propria incolumità per effettuare controlli, arresti e denunce"

Ecco le 35691 sanzioni del 2017

Sono state elevate 35.691 infrazioni al codice della strada, di cui 23.630 dagli agenti del comando e 12041 dagli ausiliari della sosta. Si registrano 5.650 accertamenti in più rispetto all'anno precedente, ovvero il 31,4% Violazioni in materia di sosta, 14.422 (4.259 delle quali rilevate con Street Control); 6.403 infrazioni rilevate dal servizio autovelox; mancata revisione veicoli (143), mancanza copertura assicurativa Rca (152), uso improprio strutture/contrassegno invalidi (45), 300 per mancato uso cinture di sicurezza, 40 per guida senza casco con fermo amministrativo del veicolo, 54 per uso alla guida del cellulare, 85 per impianti pubblicitari privi di autorizzazione o irregolari, 19 per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, 109 per occupazioni stradali, 467 per patente e documenti per la circolazione irregolari, 164 per mancato possesso di patente e documenti, 1227 derivanti da altre norme di comportamento, 288 i veicoli rimossi, 18858 i verbali con decurtazione di punti e 1920 le patenti ritirate o sospese.