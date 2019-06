"Pericoloso e vile gesto", Landella va in ospedale a trovare l'agente investito: "Auguri di pronta guarigione"

Franco Landella esprime sdegno a titolo personale e a nome dell’intera città "per il pericoloso e vile gesto di un motociclista" che questa sera, tra via Capitanata e via Capezzuto a Foggia, ha investito un agente della Polizia Locale, impegnato in un controllo del territorio assieme alle altre forze dell’ordine.

L’agente, che ha riportato una ferita alla testa, è tuttora ricoverato in prognosi riservata, mentre sono in corso le indagini per individuare l’investitore che è fuggito dopo aver provocato l’incidente: "All’agente, che ho incontrato poco fa in ospedale, vanno i nostri auguri per una pronta guarigione".