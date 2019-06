Vigili del Fuoco: presto un presidio composto da cinque unità presso il Cara di Borgo Mezzanone

Il segretario provinciale Luigi Occulto: "La convenzione prevede una squadra di 5 unità con turnazione di 12 ore giorno e notte in straordinario, che consentirà di far rientrare a Foggia il personale che lavora in altri Comandi"