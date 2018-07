VIDEO | Rissa tra famiglie al Candelaro, quattro feriti: le immagini sul luogo dell'accaduto

Rissa selvaggia in via Leonardo Manzi, al quartiere Candelaro, a Foggia, dove due famiglie si sono date appuntamento in strada e si sono affrontante armate di coltello, una katana (spada giapponese), un pugnale e mazze di varia lunghezza e materiale. Quattro i feriti, tutti accompagnati in ospedale per le cure del caso. Di questi, le condizioni di uno sembrerebbero più serie. Sull'accaduto indagano i carabinieri. | IL VIDEO