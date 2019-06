VIDEO | Auto a fuoco vicino al 'Bivio della Lupara', dentro c'è un cadavere: le immagini sul luogo dell'accaduto

Indagini in corso per risalire all'identità dei resti recuperati questa mattina, all'interno di una 'Polo' data alle fiamme nei pressi del 'Bivio della Lupara'. Non si esclude possa trattarsi di una donna