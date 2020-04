Al lavoro in una cisterna, sviene per le esalazioni e resta intrappolato: salvataggio al cardiopalmo sui Monti Dauni

Al lavoro in una cisterna, sviene per le esalazioni e resta intrappolato all'interno privo di sensi. E' accaduto poco fa, a Castelluccio Valmaggiore, dove un uomo di 64 anni è stato tratto in salvo dagli uomini del 118, intervenuti sul posto insieme alla polizia municipale e ai vigili del fuoco.

Un vero e proprio salvataggio in extremis: l'uomo, a quanto si è appreso, stava trattando le pareti interne della cisterna con un prodotto specifico, ma ha perso i sensi per le forti esalazioni. E' stata la moglie, preoccupata per la prolungata assenza del marito, a lanciare l'allarme al 118.

Giunti sul posto, gli operatori sanitari della stazione Tur-27 hanno avuto l'intuito di capovolgere la cisterna, riuscendo a estrarre l'uomo dal bocchettone d'ingresso posto sulla sommità. Immediatamente sottoposto a terapia con ossigeno ad alti flussi, l'uomo ha ripreso conoscenza, ma è stato trasportato ugualmente in pronto soccorso per gli accertamenti del caso: svenendo, infatti, il 64enne si era provocato un trauma cranico.

