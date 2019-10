Paura ad Orta Nova: evade dai domiciliari e armato di pistola semina il panico tra le vie del centro

Pistola in pugno, si aggirava per le strade del centro di Orta Nova, seminando il panico tra gli avventori del sabato sera.

E' accaduto ieri sera, nel Comune dei Cinque Reali Siti, dove un uomo - un detenuto domiciliare evaso dalla misura del regime imposto - ha impugnato un'arma e si è riversato in strada. Terrorizzati i presenti, che temevano una possibile azione di fuoco tra la folla: fortunatamente nessun colpo di pistola è stato esploso e non ci sarebbero feriti. Al momento non è noto chi fosse l'obiettivo delle minacce a mano armata. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno attivamente ricercando l'uomo.