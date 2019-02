Escogita un trucco per superare il quiz della patente, ma viene scoperto e finisce al pronto soccorso

Come riportato su RiminiToday, sulla carta il trucco era perfetto: un cellulare nascosto e un microauricolare nell'orecchio per superare il quiz per la patente. E' però andata male a un foggiano 58enne che, martedì mattina, è stato smascherato dai funzionari della Motorizzazione e denunciato a piede libero, non prima, però, di finire al pronto soccorso in quanto l'auricolare era stato spinto in fondo all'orecchio

L'uomo, secondo quanto accertato, si è presentato indossando una felpa alla quale era stato fatto un piccolo foro all’altezza del petto ed all’interno nascondeva un telefono cellulare fissato in modo che la fotocamera fosse posizionata in corrispondenza del foro. A completare l’attrezzatura un mini trasmettitore ed un micro auricolare inserito nell’orecchio.

Con questo kit poteva avvalersi di un “suggeritore esterno”, in grado di vedere attraverso la videocamera del telefono i quiz che venivano sottoposti e suggerire tramite auricolare la risposta corretta. Si cerca il "suggeritore".