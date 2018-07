Travolto da uno sciame di api, 45enne muore per shock anafilattico

Investito da uno sciame d'api e punto da almeno 30 insetti: è morto per uno shock un 45enne di nazionalità rumena, trovato senza vita, alle 22 di ieri, in un casolare in via Transumanza, a Trinitapoli. L'uomo, secondo la prima ispezione del medico legale, è stato investito da uno sciame d'api e punto ripetutamente.

Almeno 30 i pungiglioni riscontrati nella zona del viso, del collo e delle orecchie, ma anche di braccia e mani. Nel tentativo di liberarsi dalla stretta dello sciame, lo stesso è anche caduto, procurandosi delle ferite alla testa. Per il medico legale, però, fatale è stato lo shock anafilattico, sopraggiunto nel giro di pochi minuti. Sono stati i familiari dell'uomo, non vedendolo rientrare per cena, a dare l'allarme. L'accaduto è stato ricosturito dai carabinieri; il magistrato di turno deciderà nelle prossime ore se disporre o meno l'esame autoptico per accertare le cause della morte.