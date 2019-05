Frigorifero in bilico a 16 metri di altezza: paura e traffico in tilt in via Crostarosa

Caos e traffico in tilt, in via Crostarosa, a Foggia, dove - durante un trasloco ad opera di una ditta privata - si sono vissuti attimi di paura, a causa di un frigorifero inclinatosi sulla piattaforma di carico e scarico, a circa 16 metri di altezza.

Per mettere in sicurezza la zona, è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Foggia, mentre una pattuglia della Polizia Locale, con la stazione mobile, si è occupata della gestione della viabilità in zona.