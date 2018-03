Terrorismo: arrestato a Foggia attivista dell'Isis, è il presidente di un'associazione culturale

Nell’ambito di una indagine finalizzata al contrasto del terrorismo internazionale di matrice islamica riconducibile all’ISIS, coordinata dalla Procura Distrettuale di Bari, nelle prime ore di oggi, la Digos della Questura di Bari e di Foggia, in collaborazione con la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ha dato esecuzione, a Foggia, alla misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino di origine egiziana, con la cittadinanza italiana, presidente dell’associazione culturale 'Al Dawa' sita nel capoluogo dauno per i reati di partecipazione all’associazione terroristica denominata I.S.I.S./Daesh (artt. 270 bis c.p.) e apologia della predetta associazione terroristica, aggravata dall’uso di mezzi informatici (art. 414, 3 e 4 comma C.P).

La Polizia di Stato ha inoltre eseguito tre perquisizioni personali e domiciliari. Il GICO della Guardia di Finanza di Bari ha proceduto all’esecuzione del decreto di sequestro preventivo urgente della sede dell’associazione oltre ai conti correnti dell’arrestato (art. 321 c.p.p.). I particolari dell’operazione denominata “Bad teacher” saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 11.15 di oggi pressogli Uffici della Procura Distrettuale.