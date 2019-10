Con un piede di porco tentato un furto in piazza Federico II: nel mirino dei malviventi finisce anche una kebabberia

Un danneggiamento o, più probabilmente, un tentativo di furto. Uno dei tanti messi a segno ai danni di attività foggiane: bar, pub, circoli creativi e addirittura teatri.

La scorsa notte, è accaduto in piazza Federico II, in pieno centro a Foggia, dove nel mirino dei malviventi è finita la kebabberia, 'Antalya Kebab'. Ignoti hanno forzato la saracinesca utilizzando un cric o un piede di porco. Sul posto, per il primo sopralluogo, sono intervenuti gli agenti delle 'Volanti'. Sull'accaduto indaga la polizia. La zona è dotata di telecamere per la videosorveglianza.