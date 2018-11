Cronaca Immacolata / Via Emilio Perrone

Ladri in via Perrone: messo a soqquadro negozio di prodotti estetici, ma forse i malviventi cercavano altro

E' accaduto in via Perrone, dove intorno alle 6 di stamani sono intervenute le volanti della Polizia. Dai primi rilievi sembra che i malviventi non abbiano asportato nulla