Tartaruga spiaggiata sull'arenile di Foce Varano: era in ipotermia, salvata dalla Guardia Costiera

Recuperato un esemplare vivo di tartaruga "Caretta caretta". E' successo questa mattina, sul Gargano, dove - a seguito di una segnalazione pervenuta presso la Sala Operativa della Guardia Costiera di Vieste - gli uomini dell'ufficio locale marittimo di Rodi Garganico hanno raggiunto l’arenile di Foce Varano, nel comune di Ischitella.

Qui hanno recuperato l'animale spiaggiato. Si è quindi proceduto a notiziare nell’immediato il Centro di Recupero tartarughe – Legambiente di Manfredonia (che collabora col progetto europeo Tartalife) attendendo l’arrivo del veterinario competente. Giunto sul posto, lo stesso dopo aver constatato il lieve stato di ipotermia dellesemplare, lo ha preso in consegna per le cure dovute e necessarie presso il centro di recupero. Come in questo caso, si invita la cittadinanza a comunicare prontamente al Comando della Guardia Costiera (anche tramite il numero blu 1530) eventuali avvistamenti di questi esemplari. Un modo per garantirne la salvaguardia.