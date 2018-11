Il cuore grande della Curva Nord batte per il giovane youtuber NicoForza: "Non mollare"

"La tua voglia di vivere fa di te un gladiatore. NicoForza non mollare!". In questo striscione - apparso sugli spalti della Curva Nord dello stadio 'Zaccheria', durante la partita Foggia - Brescia - c'è il cuore grande dei tifosi rossoneri, che oggi batte per il giovane youtuber foggiano NicoForza.

NicoForza, al secolo Niccolò, è un giovanissimo youtuber e tifoso del Foggia. Nei suoi vlog, fino ad alcuni mesi fa, parlava di videgames ma ora il tema è cambiato: "Di solito gioco a Minecraft, ma ora sto giocando una partita molto più importante: come vedete sto registrando dall’ospedale", aveva spiegato in uno dei suoi ultimi video. Dalla corsia dell'ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza', i suoi vlog stanno facendo il giro del web, raccogliendo feedback dai suoi miti di sempre (in ordine sparso, Fedez, J-Ax, iPantellas, Favij e Maccio Capatonda, solo per citarne alcuni).

In ogni video, un pensiero è per la sua squadra del cuore. Non a caso, alcune settimane fa, ha ricevuto la visita a sorpresa di alcuni giocatori del Foggia Calcio - Capitan Agnelli, Kragl, Rubin e Gerbo - ai quali ad inizio campionato aveva assicurato: "Se in una settimana ho cacciato 80mila globuli bianchi cattivi, voi in tre partite devono recuperare i punti di penitenza”. Ai giocatori rossoneri, si è aggiunta oggi anche la "carica" dei tifosi: "NicoForza non mollare!".