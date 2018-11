Non c'è pace per l'Hotel Novelli: spaccata al bar, scatta l'allarme e ladri in fuga

"Spaccata" ai danni del bar annesso alla stazione di servizio dell'Hotel Novelli, lungo la Statale 16. Ma scattano gli allarmi e i ladri sono costretti alla fuga a mani vuote.

Fallito quindi il furto pianificato dalla banda che, poco dopo le 4, ha tentato il colpo ai danni della struttura in agro di Orta Nova, più volte presa di mira da rapinatori e ladri senza scrupoli. I malviventi hanno usato un'auto come "testa d'ariete" per sfondare una delle vetrate del bar. L'urto però ha azionato i sistemi d'allarme costringendo i ladri alla fuga. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza dell'attività.