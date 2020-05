Dopo la bomba in via Belmonte esplode la solidarietà: tecnici artigiani in strada: "Vicini ai colleghi. Chiediamo sicurezza!"

In strada per esprimere solidarietà e vicinanza alle vittime dell'atto intimidatorio messo a segno la scorsa notte, a San Severo.

Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, una delegazione del gruppo 'Tecnici Artigiani', su iniziativa del direttivo provvisorio, ha voluto manifestare la propria vicinanza e solidarietà ai fratelli Camillo e alle loro famiglie, per il vile attentato dinamitardo subito l'altra notte presso gli uffici di via Belmonte a San Severo.

"In un momento storico così difficile per gli artigiani, già provati dal lockdown che ci ha costretto ad uno stop forzato del lavoro, lasciati soli e senza un adeguato supporto economico, ferma e decisa è la nostra condanna ad atti intimidatori che non fanno altro che indebolire ulteriormente il nostro territorio ed aggravare la situazione delle nostre finanze, ormai quasi a zero", spiegano.

"Chiediamo con forza, alle istituzioni e a tutti coloro che hanno il potere e il dovere di garantire la sicurezza, un impegno concreto, con risposte chiare e decise, affinché ogni cittadino si senta libero di potersi realizzare, di poter esprimere il proprio status, senza condizionamenti".