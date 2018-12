Danneggiata la sede di 'Serenity life', presidio foggiano di integrazione culturale. "Non ce lo meritavamo"

Amara sorpresa ieri per l’associazione Serenity Life, a Foggia. La sede di via Pietro Colletta è stata presa di mira dai vandali che ne hanno sfondato la vetrata di ingresso e rotto le serrande, causando danni di non poco conto ad una realtà di promozione sociale, che si occupa di integrazione e inserimento socio-lavorativo. “Ecco ciò che l’associazione Serenity Life non si meritava” scrive Valentina Annarelli, fondatrice . “Siamo delusi e amareggiati da noi non c’è nulla da rubare, solo da donare”. Da una prima ricognizione, infatti, pare non sia stato portato via nulla. I filmati delle videocamere di un esercizio posto nei pressi incriminerebbero due ragazzini, fa sapere la responsabile.

Nata a Foggia nel settembre del 2016, l’Associazione di promozione sociale “Serenity Life“, affiliata Acli, che si prefigge lo scopo di supportare le donne, sia italiane che straniere, sostenendo il loro inserimento socio-lavorativo sul territorio.