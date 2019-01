Cani malnutriti e feriti, mozzate orecchie e code: blitz nell'allevamento, scatta il sequestro

Allevamento di cani privo delle più basilari norme per il benessere animale. E' quello scoperto e sequestrato dai militari del al Gruppo Carabinieri Forestale di Foggia, a seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa 1515.

Grazie alla telefonata anonima, è stato possibile individuare l'allevamento, del tutto privo di autorizzazioni, in agro di San Ferdinando di Puglia, all’interno del quale vi erano 22 cani, per lo più cuccioli, a cui era stato praticato il taglio della coda e delle orecchie, pratiche vietate dal Regolamento di Strasburgo del 1986 recepito con Legge 201/2010.

Gli animali inoltre apparivano visibilmente denutriti e con evidenti ferite. I Carabinieri Forestali, con l’ausilio del servizio veterinario e il supporto dei Carabinieri della Stazione di San Ferdinando, hanno sottoposto a sequestro preventivo l’area dove erano detenuti gli animali e deferendo all’Autorità giudiziaria il proprietario per il reato di maltrattamento di animali e detenzione di animali in condizioni non idonee alla loro natura e produttive di gravi sofferenze. Per evitare ulteriori sofferenze agli animali gli stessi sono stati allontanati e affidati alla società NBC Service di Cassano delle Murge.