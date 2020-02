Scuole, cimiteri e impianti sportivi chiusi a Monte Sant'Angelo

"A causa delle avverse condizioni meteo caratterizzate da forte vento ed al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità, sto per firmare l’ordinanza che dispone per la giornata odierna la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio comunale, dei cimiteri capoluogo e frazione Macchia nonché di tutti gli impianti sportivi comunali" lo ha comunicato questa mattina il sindaco di Monte Sant'Angelo.