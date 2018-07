Si allontana da casa e scompare nel nulla: familiari preoccupati, "Nicola dove sei?"

C'è preoccupazione a San Nicandro Garganico per le sorti di Nicola Curatolo. Da alcuni giorni di lui non si hanno più notizie e i familiari non riescono a capire i motivi del suo allontanamento. Il 19 luglio scorso Nicola - nato in Germania ma residente nella città garganica - verso le 17 è salito a bordo della sua Renault Clio di colore grigio per raggiungere Amburgo.

Arrivato a destinazione, il 40enne ha avvertito la madre. Il giorno successivo le ha chiesto una ricarica telefonica. Da quel momento in poi il telefono risulta spento. Mercoledì 25 luglio mamma Incoronata si è recata presso la stazione dei carabinieri di San Nicandro per denunciare il caso.

Di corporatura esile, altezza 1.70 per 55 kg, capelli corti e carnagione scura, al momento della partenza il sannicandrese indossava una tuta nera, una maglia blu e scarpe da ginnastica nere. "Nicola dove sei?" l'appello di amici, conoscenti e familiari.