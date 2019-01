Scomparso nel nulla da 72 ore, Foggia in ansia per Francesco. La madre: "Non so più cosa fare"

Da oltre 72 ore non si hanno più notizie di Francesco Pio. Ancora una volta, tramite le colonne di FoggiaToday, mamma Anna lancia un appello ai foggiani: "Se qualcuno lo riconosce allerti le forze dell'ordine". Appello rivolto anche al figlio di appena 15 anni e mezzo: "Torna a casa, sono preoccupata".

Francesco ha lasciato l'appartamento lunedì mattina alle 9, da allora di lui non si hanno più notizie. Gli amici sostengono di non vederlo da domenica sera. Al momento dell'allontanamento indossava jeans e scarpe nere e un giubbino bordeaux: "Il telefonino è spento, non so più cosa fare".