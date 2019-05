Scippa commerciante ma nel borsello non c'è niente, passante aggredito e rapinato in viale Ofanto

Nei giorni scorsi a Foggia due persone, un commerciante e un passante, sono stati vittime di uno scippo e di una rapina, al rione Biccari e in viale Ofanto.

Nel primo caso un soggetto a volto scoperto ha portato via con la forza il borsello di un commerciante - al cui interno pare non ci fosse del denaro - ed è scappato via a bordo di uno scooter guidato dal complice.

In viale Ofanto invece un uomo è stato aggredito e derubato di una collana e un bracciale d'oro da un malvivente, che è riuscito a guadagnare la fuga.