Affiancano anziano con uno scooter e gli scippano portafogli: il vergognoso episodio in viale Europa

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta di Capitanata, a Foggia, oltre all'uomo aggredito e rapinato in via Alfonso Torelli, martedì pomeriggio è stato denunciato un altro grave episodio.

In viale Europa una persona anziana sarebbe stata affiacata da uno scooter con a bordo due soggetti e scippata del portafogli.

Alla scena avrebbe assistito un automobilista che oltre ad aver allertato il 113 avrebbe anche provato ad inseguire i due malviventi, che però sarebbero riusciti a dileguarsi.

Anche in questo caso sono in corso le indagini.