Reparto prevenzione crimine a San Severo: al via i lavori nel fabbricato di via Guareschi

Sono cominciati i lavori di riqualificazione funzionale del fabbricato di Via Guareschi – angolo Via Martiri di Cefalonia, che ospiterà la sede dell’istituendo Rparto prevenzione crimine della Polizia di Stato che, come è noto, per la provincia di Foggia avrà sede operativa a San Severo.

Il Sindaco Francesco Miglio nelle ultime ore ha inviato la relativa comunicazione al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dei Servizi Tecnici, logistico e Gestioni Patrimoniali, Ufficio Tecnico ed analisi di Mercato - Palazzo Viminale in Roma, alla Prefettura di Foggia ed alla Questura di Foggia.

“Stiamo mantenendo fede a tutti gli impegni presi nei mesi precedenti - assicura il Sindaco Miglio – ed abbiamo conseguentemente avviato la fase di riqualificazione dell’immobile individuato dai funzionari del Ministero per la nuova sede del Reparto Prevenzione Crimine che molto presto sarà operativo nel nostro territorio, implementando le forze di polizia della nostra provincia al fine di garantire un maggiore controllo ed una migliore vivibilità”.