Una via pedonale in via Tiberio Solis, la proposta dei commercianti a Miglio: "Limitiamo traffico e inquinamento"

Una isola pedonale in via Tiberio Solis: la proposta arriva dai commercianti di San Severo della zona, ed è stata sottoposta all'attenzione del sindaco Francesco Miglio.

L'idea, promossa dai professori Antonio Franciosi e Luigi Rinaldi, nasce dall'esigenza di porre un freno all'emissione di gas di scarico, alla rumorosità e alla pericolosità causate dal traffico: "Le condizioni di fruizione della via sono divenute insostenibili". Da qui la proposta di chiudere in via sperimentale per i prossimi sei mesi, il tratto compreso tra il civico 8 e il civico 124 di via Solis, realizzando una isola pedonale "purché l'amministrazione attui ogni iniziativa utile a rendere 'attraente' (illuminazione, panchine, marciapiedi, cestini, parcheggi a pagamento in piazza Aldo Moro, Largo Carmine e corso Garibaldi) per i clienti locali e provenienti dai comuni limitrofi.