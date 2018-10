Fiamme a San Severo, brucia Lancia Lybra di un autotrasportatore: l'incendio è doloso

E' di natura dolosa l'incendio auto verificatosi ieri sera, a San Severo, dove in via Cadorna è stata data alle fiamme la Lancia Lybra Statione Wagon di proprietà di un autotrasportatore incensurato di 29 anni.

Il fatto è successo intorno alle 23: sul posto, i vigili del fuoco - intervenuti per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona - hanno riscontrato elementi di dolo. Sull'accaduto indagano i carabinieri. La zona non è dotata di sistemi per la videosorveglianza e la vittima dell'accaduto non ha fornito indicazioni utili per risalire all'autore del gesto o al movente.