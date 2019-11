San Severo 'capitale' dei migranti: summit a San Severo con Prefetto, Ministero, Diocesi e il governatore Emiliano

Si terrà a San Severo a Palazzo Celestini – Residenza Municipale – la riunione sul tema: “Immigrazione – problematiche relative al territorio del Comune di San Severo”. L’incontro è stato convocato da S.E. il Prefetto di Foggia dott. Raffaele Grassi ed è in programma il prossimo lunedì 25 novembre 2019 alle ore 14,00. Sono stati invitati il vescovo della Diocesi Mons. Giovanni Checchinato, il Governatore della Regione Puglia dott. Michele Emiliano, il Presidente della Provincia dott. Nicola Gatta, Il Questore dott. Paolo Sirna, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Lorenzon, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Col. Di Cagno, il Direttore della Caritas Diocesana di Foggia. Sarà presente anche il Prefetto Dott. Michele di Bari Capo Dipartimento per le libertà civili e l‘immigrazione al Ministero dell’Interno.

“Siamo grati al Signor Prefetto – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio – che ha voluto tenere a Palazzo di Città questo incontro, cioè proprio nel nostro Comune. Una riunione che deve esaminare le problematiche legate al fenomeno dell’immigrazione, anche in seguito al protocollo d’intesa firmato con la Chiesa per dare una residenza ai senza tetto in generale, immigrati o italiani che siano. Un vertice importante per una delle tematiche più scottanti che una Pubblica Amministrazione è chiamata ad affrontare in questi anni”.