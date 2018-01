Madre 17enne va via di casa dopo un litigio: torna per chiarire, ma il compagno spara tre colpi di fucile

Grave episodio avvenuto la sera del 14 gennaio a San Severo. Presso l’ufficio denunce del locale commissariato di Pubblica Sicurezza, si è presentata una ragazza diciassettenne che ha riferito di avere una relazione da circa tre anni e mezzo con I.G. dalla quale è nata una bambina. Tre giorni prima la ragazza aveva lasciato l’abitazione dove viveva con il convivente a seguito di una discussione per futili motivi e nel pomeriggio del 14 gennaio, unitamente ai familiari, aveva deciso di tornare per chiarire la situazione. La ragazza e i suoi familiari però sono stati costretti a fuggire impauriti poiché il ragazzo ha risposto tre colpi di fucile mentre gli si avvicinava minaccioso.

Nel corso di un mirato servizio finalizzato all’accertamento del reato gli agenti della Polizia di Stato del commissariato, unitamente alla Squadra Mobile della Questura, hanno tratto in arresto il sanseverese classe 1997, per porto abusivo di arma clandestina e minacce aggravate.

A seguito di tale denuncia, nell’immediatezza dei fatti, gli uomini in divisa hanno perquisito l’abitazione del I.G. che, dopo essere stato sottoposto al Kit tampone per verificare l’eventuale presenza di residui di polveri da sparo, ha spontaneamente indicato il luogo in cui aveva occultato il fucile utilizzato poco prima. Difatti, gli Agenti hanno rinvenuto e sequestrato, celato in una busta di plastica nera, un fucile calibro 12 marca Breda con matricola abrasa e 86 cartucce inesplose.

L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Foggia a disposizione della Procura della Repubblica competente. “Per la Polizia di Stato l’ascolto del cittadino che intende denunciare un reato è una priorità. Gli Agenti, intervenuti con tempestività e professionalità a seguito della denuncia della vittima, sono riusciti ad assicurare il reo alla giustizia”