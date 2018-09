Dagli insulti all’aggressione fisica, picchia violentemente donna di 50 anni: arrestato 41enne

Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato del Commissariato di San Severo hanno tratto in arresto su ordine di esecuzione di misura cautelare in carcere Leonardo Grassano, classe 1977 per i reati di lesioni personali aggravate.

Lo scorso mese di agosto, gli agenti avevano denunciato l’uomo in seguito ad un litigio avvenuto fra alcune persone appartenenti a due nuclei familiari differenti.

Le persone coinvolte, per futili motivi prima si insultarono per poi passare alle vie di fatto: ne scaturì un’aggressione fisica da parte di Grassano ai danni di una donna di 50 anni la quale, a causa delle lesioni gravi subite, fu costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico. Grassano, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Foggia.