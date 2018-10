Arrivano nuovi poliziotti, ma mancano gli alloggi: "Saranno costretti a fare i turni sulla stessa branda"

Nei prossimi giorni, precisamente venerdì 26 ottobre, arriveranno a San Severo altri otto nuovi poliziotti presso il Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale”. E tuttavia, “il piacere di questi nuovi poliziotti di venire a prestare servizio in questo territorio verrà ben presto deluso per la mancanza di posti letto”. E’ allarmata l’Ugl nazionale LeS che, tramite una nota stampa, informa che “sorge un problema non irrilevante: infatti, malgrado la gentile concessione, i poliziotti non possono usufruire degli alloggi e tutto questo per colpa di assurdi meccanismi burocratici che non hanno consentito un dialogo celere e proficuo tra le diverse istituzioni interessate”.

Per questo motivo Michele Caputo ieri ha scritto al primo cittadino, sottolineando come i poliziotti del neo RPC non fruiscono di alcuna unità alloggiativa "nonostante lei le avesse messe a disposizione in comodato d'uso gratuito" si legge. "Non solo ad oggi non vengono utilizzate maal 31 dicembre potrebbe svanire ogni possibilità o speranza di poterle utilizzare".

Il segretario generale regionale aggiunge: "Una incomprensione, un difetto di comunicazione tra gli uffici ministeriali competenti e gli organi periferici, fermi ad aspettare l'uno la risposta dell'altro (quando in realtà le autorizzazioni richieste era state date già a giugno 2018), che ha precluso, ad oggi, ai poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di poter fruire degli alloggi.

Caputo chiede quindi una proroga dell'utilizzo della struttura alloggiativa, opportunità che avrebbe permesso l'arrivo a San Severo di decine di poliziotti in più e che domani vedrà larrivo di altri otto agenti "che andranno, ahimé, ad aggravare la situazione". "I poliziotti saranno costretti ad arrangiarsi e a fare i turni sulla stessa 'branda'". Per il segretario