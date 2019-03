Blitz nella masseria di un incensurato: trovati camion e trattori rubati (e cartucce per fucile illegalmente detenute)

Proseguono i servizi dei Carabinieri finalizzati alla repressione dei reati in danno di agricoltori e allevatori della provincia. Venerdì scorso, a San Nicandro Garganico, i Carabinieri della locale Stazione unitamente ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia e del Nucleo Cinofili di Modugno, hanno effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti di un 25enne incensurato del posto, recuperando, in una masseria in località Feudo Sant’Andrea a questi riconducibile un trattore Same 60, un carrello agricolo ed un raccogli frasche, risultati rubati in un'azienda agricola di Ischitella alla fine dello scorso mese di febbraio; un camion Fiat OM 50 e un altro trattore Same 60, rubati ad un'altra azienda agricola di Panni a metà gennaio scorso.

Nella stessa circostanza sono state trovate anche otto cartucce per fucile cal. 12, illegalmente detenute. Tutta la refurtiva rinvenuta è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Foggia per i reati di ricettazione e detenzione abusiva di munizioni.