San Giovanni Rotondo: sequestrati giocattoli e materiale vario, scoperta discarica abusiva

A San Giovanni Rotondo - in esecuzione dei provvedimenti della autorità giudiziaria e della Camera di Commercio di Foggia - la polizia locale ha provveduto alla distruzione di ingenti quantitativi di scarpe contraffatte e di giocattoli, materiale elettrico, occhiali da sole prive del marchio Ce. Si tratta di materiale sequestrato in diversi interventi presso esercizi di vicinato e presso il mercato settimanale del venerdì.

Sempre nella città di San Pio, il 27 novembre scorso è stata sequestrata un'area di 1000 mq di terreno demaniale ubicata in contrada Coppa Salerno e adibita a discarica, sulla quale sono stati rinvenuti numerosi rifiuti speciali derivanti da demolizione edilizia (mattoni, piastrelle, residui di cemento). Sono in corso le indagini per individuare gli autori del reato.